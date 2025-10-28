Lunedì 27 Ottobre 2025

Amazon annuncia il taglio di 14.000 posti di lavoro
28 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Amazon annuncia il taglio di 14.000 posti di lavoro

Amazon ha annunciato il taglio di 14.000 posti di lavoro fra i colletti bianchi. La riduzione consentirà al colosso delle vendite online di "rafforzarsi ulteriormente riducendo la burocrazia" e liberando risorse da investire in altre attività. "Vi comunico che stiamo procedendo ad alcune modifiche organizzative che avranno un impatto" su alcuni dipendenti, ha scritto Beth Galetti, la manager responsabile delle risorse umane.

AssunzioniAmazon