Amazon, ad Alessandria primo centro approvvigionamento italiano

"È il primo magazzino di questo tipo, il primo Centro di approvvigionamento in Italia. Ci permetterà di avere consegne più veloci per i clienti, più efficienti e sostenibili. L'obiettivo non è quindi mantenere l'inventario qui e a Novara, ma smisteremo i nostri prodotti nei magazzini che abbiamo già presenti su tutto il territorio nazionale, permettendoci di avere l'inventario più vicino a quello che è il cliente finale che lo ordinerà". Così Lorenzo Barbo, responsabile Amazon Italia Logistica, in occasione dell'apertura ad Alessandria del Centro di approvvigionamento nella zona industriale del sobborgo di Spinetta Marengo. In Italia Amazon prevede, entro fine 2024, posti di lavoro a tempo indeterminato, di cui 4.400 in Piemonte - la presenza più corposa nel Paese - di cui 700 ad Alessandria entro tre anni. L'investimento iniziale è di 120 milioni. "E' un momento importante per il Nord Ovest, perché è un momento di rilancio. Negli ultimi 30 anni, purtroppo, su questo quadrante del Paese si è investito molto poco, anche a livello infrastrutturale. Oggi, da qua al 2032, avremo tutta una serie di infrastrutture che ci consentirà di farlo tornare a essere il cuore nodale non solo della logistica dell'Italia, ma anche dell'industria e della commercializzazione dei nostri prodotti" ha affermato Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, intervenuto al taglio con le autorità locali e alcuni parlamentari Dal Consolato generale americano le "congratulazioni alla città e a tutta la regione per un giorno importante come questo per imprese, consumatori, lavoratori, rendendo lo scambio di beni e servizi tra Italia e Usa sempre più efficiente".