Amazon accusata di monopolio illegale su acquisti online

Gli Stati Uniti hanno citato in giudizio Amazon, dando così inizio alla tanto attesa lotta antitrust contro il colosso dell'e-commerce, che potrebbe cambiare il modo in cui gli americani fanno acquisti. Come riportato dal New York Times, la Federal Trade Commission e 17 stati hanno intentato una causa accusando la società di soffocare illegalmente la concorrenza. Secondo loro, Amazon, fondata da Jeff Bezos, sta illegalmente monopolizzando alcuni settori della vendita al dettaglio online, schiacciando i commercianti e favorendo i propri servizi.