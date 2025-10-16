Amaro Lucano punta ai giovani, dà un nuovo volto alla Pacchiana

La Pacchiana, la contadina in costume tradizionale che dal 1894 rappresenta l'Amaro Lucano si rifà il look per rivolgersi a un target nuovo, i giovani. La protagonista delle etichette dello storico brand lascia il velo e guarda il consumatore negli occhi: più contemporanea anche se sempre in abiti storici per raccontare una nuova identità dello storico brand che cerca nuovi consumatori.

"Lucano è l'unico amaro che ha scelto di mettere una donna al centro della propria identità già dalla fine dell'Ottocento - commenta Valentina Garatti, Marketing Manager di Amaro Lucano - Oggi quella figura viene riletta in chiave contemporanea, riflettendo valori di emancipazione e consapevolezza". "Questo restyling nasce dall'ascolto dei consumatori e da una chiara analisi di mercato - aggiunge Letizia Vena, proprietaria e Senior Brand Manager di Amaro Lucano - Abbiamo rinnovato immagine e linguaggio per conquistare nuovi target senza perdere continuità e riconoscibilità".

Lucano 1894 nasce a Pisticci (Matera) a fine '800 grazie all'intuizione del suo giovane fondatore, Pasquale Vena. Dopo un arresto momentaneo dovuto al blocco della produzione per mancanza di materie prime durante la Seconda Guerra Mondiale, il celebre amaro continua la sua espansione passando da azienda locale a realtà imprenditoriale apprezzata in tutta Italia. Oggi conta circa 60 dipendenti tra l'headquarter di Milano, i flagship store di Pisticci e Matera, il museo aziendale "Essenza Lucano", gli stabilimenti di Pisticci Scalo e di Vico Equense dove si produce la Limoncetta di Sorrento. La famiglia Vena, ancora al timone e giunta alla quarta generazione, ha aperto l'ingresso a manager e consulenti di esperienza rimanendo attiva sul mercato internazionale a livello di operazioni straordinarie ed in costante crescita per numeri sul mercato e dati di bilancio.