Alvise Biffi eletto presidente di Assolombarda

L'assemblea privata di Assolombarda ha eletto Alvise Biffi come presidente per il quadriennio 2025-2029. Imprenditore impegnato sui temi della digital transformation e cyber security, Alvise Biffi è laureato in economia aziendale all'Università Bocconi. È amministratore delegato dell'azienda Secure Network, da lui fondata nel settore dell'offensive cyber security. Già vicepresidente di Assolombarda, attualmente è membro del consiglio generale di Confindustria e consigliere della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi. Già presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda (2010), nel 2013 viene eletto presidente di Piccola Industria Assolombarda e riceve anche la delega nazionale. Nel 2018, è stato presidente di Piccola Industria di Confindustria Lombardia.

L'assemblea ha eletto anche i vicepresidenti che comporranno il consiglio di presidenza. La squadra sarà così composta: Giulia Castoldi, Vicepresidente Vicario con delega alle Imprese familiari; Paolo Gerardini, delega a Credito, Finanza e Fisco; Arrigo Giana (Infrastrutture); Nicoletta Luppi (Europa e Life Sciences); Nicola Monti (Transizione energetica); Alessandro Picardi (Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e Eventi culturali); Agostino Santoni (Education, Università e Ricerca); Marta Spinelli (Welfare, Sicurezza sul lavoro e Relazioni industriali); Carlo Spinetta (Organizzazione, Sviluppo e Marketing); Veronica Squinzi (Internazionalizzazione); Giovanni Tronchetti Provera (Sostenibilità).

"Sono onorato della fiducia che l'assemblea di Assolombarda ha espresso nei miei confronti", afferma Biffi. "Come imprese di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia - aggiunge - esprimiamo un quadrilatero in grado di generare il 13,4% del Pil nazionale, un numero significativo che ci rende orgogliosi".