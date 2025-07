'Altri 261 sportelli bancari chiusi in primo semestre 2025'

Non si arrestano le chiusure degli sportelli bancari in Italia. Dai dati elaborati dall'Osservatorio sulla desertificazione bancaria della Fondazione Fiba di First Cisl, si ricava come nei primi sei mesi del 2025 le banche italiane abbiano chiuso 261 sportelli, un calo dell'1,3% rispetto alla fine del 2024. Il secondo trimestre ha segnato un'accelerazione rispetto al primo, quando le chiusure erano state 95.

I tagli alla rete fisica non hanno investito in modo omogeneo le diverse aree del Paese. Le regioni più colpite sono state Friuli Venezia Giulia (- 2,3%), Marche (- 2,3%), Sicilia, Veneto e Basilicata (- 1,9%). "Sulla rete fisica iniziano a manifestarsi gli effetti del risiko bancario" rileva l'osservatorio.

Bper, considerando anche la rete di sportelli di Banca Popolare di Sondrio, diventa la prima realtà in Lombardia (673 sportelli, pari al 17,9% del totale) davanti a Banco Bpm (523, 13,9%), Intesa Sanpaolo e Iccrea (entrambe a 501, 13,4%). "Nella più ricca regione italiana circa il 58% delle filiali è ora in mano a quattro soli gruppi: un dato, quest'ultimo, destinato a non subire variazioni significative a causa delle prescrizioni Antitrust rivolte a Bper, alla quale è stata imposta la cessione di soli sei sportelli".