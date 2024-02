Althesys, possibile nel 2024 50% elettricità da rinnovabili

L'Italia già nel 2024 potrebbe arrivare al 50% della produzione elettrica dalle rinnovabili. E' la previsione che fa la società di consulenza nell'energia Althesys nel suo rapporto "Il governo del sistema, una strategia coordinata per le rinnovabili" presentato alla fiera delle fonti pulite Key di Rimini. La generazione termoelettrica nel suo complesso, pur coprendo ancora circa il 62% della produzione nazionale, nel 2023 è scesa del 17,4% rispetto all'anno precedente. Di contro, la generazione rinnovabile ha guadagnato terreno, con un +20% anno su anno, dovuta soprattutto al recupero di idroelettrico ed eolico. Nel medio termine, i prezzi delle principali fonti di energia sono previsti al ribasso, in particolare il gas, mentre quelli della CO2 al rialzo. Come conseguenza, anche il mercato elettrico osserva una tendenza ribassista nel lungo periodo. Parallelamente, i costi delle rinnovabili sono in salita, a causa dell'aumento dei prezzi dei materiali e del costo del capitale. I costi di investimento di eolico e fotovoltaico (Capex), dopo anni di costante discesa, a partire dal 2021 hanno visto una marcata inversione di tendenza, spinti dall'impennata dei costi dovuta alla crisi energetica e al difficile contesto geopolitico. Per l'eolico, nel 2023 i Capex medi sono tornati ai valori di oltre un decennio addietro, mentre nel fotovoltaico si avvicinano a quelli di cinque anni prima.