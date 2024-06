Altagamma-Bain, un 2023 record per il mercato del lusso

Il mercato globale del lusso ha chiuso il 2023 superando il valore record di 1.500 miliardi, spinto principalmente dalla ripresa dei viaggi di lusso e allo shopping negli Stati Uniti durante le festività del quarto trimestre lo scorso anno, secondo quanto emerso dall'ultimo Bain & Company Luxury Goods Worldwide Market Study, pubblicato oggi in collaborazione con Altagamma. Sebbene il primo trimestre di quest'anno abbia visto un rallentamento nella maggior parte delle regioni geografiche a causa delle pressioni macroeconomiche, il Giappone ha continuato a prosperare, grazie al boom turistico. Particolarmente notevole è la crescita costante nel segmento dell'hospitality, così come nel cibo gourmet e nella ristorazione di lusso, mentre il mercato dei beni di lusso personali ha registrato una lieve contrazione nel primo trimestre dell'anno, una contrazione compresa tra l'1% e il 3%. "In questo complesso momento storico, i brand del lusso devono riconsiderare come costruire la propria proposizione di valore per porre maggiore enfasi sulla fiducia e sulla connessione con i consumatori. Molti stanno attraversando una crisi momentanea, influenzata dalle pressioni macroeconomiche e da una base clienti polarizzata. Questo rappresenta un'opportunità unica per tracciare un nuovo percorso, favorendo una connessione più personale con i clienti. Purpose e autenticità saranno la guida per prosperare in un mercato sempre più competitivo" ha dichiarato Claudia D'Arpizio, senior partner di Bain & Company e responsabile globale moda e lusso di Bain, nonché autrice principale dello studio.