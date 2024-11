Alstom, contratto da 15 milioni con Terna per ammodernare linee

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Alstom e Iselfa Morsetteria ha firmato un contratto da 15 milioni di euro, opzioni incluse, con Terna per la fornitura di morsetteria unificata per l'ammodernamento delle linee elettriche ad alta tensione in Italia. Il sito Alstom di Valmadrera, si legge in una nota, sarà responsabile della produzione. Anche Iselfa Morsetteria Srl si occuperà della fornitura di morsetteria. "Siamo orgogliosi di essere stati selezionati da Terna SpA per la fornitura di morsetteria unificata destinata allo sviluppo e ammodernamento delle linee elettriche ad alta tensione" - ha dichiarato Michele Viale, direttore generale di Alstom in Italia. "La firma di questo contratto testimonia non solo l'eccellenza dei nostri prodotti, ma rappresenta anche un importante riconoscimento per il nostro stabilimento di Valmadrera in cui lo scorso anno abbiamo investito circa 2 milioni di euro".