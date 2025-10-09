Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accordo GazaCosa prevede l'accordoManovra 2026Nobel Letteratura 2025
Acquista il giornale
Ultima oraAlmeno un'ora al giorno nel verde per avere benefici naturali
9 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Almeno un'ora al giorno nel verde per avere benefici naturali

Almeno un'ora al giorno nel verde per avere benefici naturali

Convegno dei Carabinieri su One Health e foreste urbane

Convegno dei Carabinieri su One Health e foreste urbane

Convegno dei Carabinieri su One Health e foreste urbane

Il benessere che garantisce il verde è risaputo. Meno conosciuti sono i tanti benefici che esso arreca agli esseri umani e non solo. Il divulgatore scientifico e scrittore Marco Mencagli ne ha elencati 19, precisando che sono solo una parte di un più lungo elenco. Perché il benessere sia assicurato, però, occorre trascorrere almeno un'ora al giorno a contatto con la natura. Ma se in alcuni centri urbani non è agevole raggiungere un luogo 'verde', stanno sorgendo le cosiddette 'foreste urbane' dove è possibile (come nelle normali foreste) fare il Forest Bathing", il bagno nella foresta. Se ne è parlato all'incontro "Foreste urbane e benessere dei cittadini: il Modello One Health Concept" organizzato dall'Arma dei Carabinieri nell' ambito del V Sea Summit - Barcolana.

All'incontro, al quale hanno partecipato circa 350 studenti delle scuole di Trieste, è stato spiegato che più verde significa, ad esempio, meno ansia, meno criminalità, più socialità, assorbimento di inquinanti e polveri sottili, riduzione della frammentazione degli ecosistemi, tutela della biodiversità.

Se, come ha sostenuto il presidente della Federazione associazioni dirigenti ospedalieri internisti (Fadoi) Stefano De Carli, "già gli antichi Romani e Greci erano a conoscenza dei benefici del verde, oggi purtroppo "la maggior parte dei cittadini non ha familiarità con gli alberi" e con il verde in genere, come ha evidenziato il prof. Tommaso Sitzia dell'Università di Padova. Occorre riappropriarsi dunque di quella sapienza per vivere secondo i principi del One Health, appunto, vale a dire con una visione complessiva e integrata del mondo che non si limiti agli esseri umani ma si estenda agli animali, alle piante, all' ambiente in genere.

Un dato positivo è quanto hanno fatto il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità che, utilizzando i fondi del Pnrr, ha coltivato oltre 3 milioni di piante che saranno presto piantumate in tante zone d'Italia, come ha spiegato il tenente colonnello Enzo Andriani, Comandante del Centro Carabinieri Biodiversità Pieve Santo Stefano.

La "One Health" è riconosciuta ufficialmente dal Ministero della Salute italiano, dalla Commissione Europea e da tutte le organizzazioni internazionali come strategia ideale per raggiungere la salute globale, perché affronta i bisogni delle popolazioni più vulnerabili sulla base dell'intima relazione tra la loro salute, la salute dei loro animali e l'ambiente in cui vivono, considerando l'ampio spettro di determinanti che da questa relazione emerge.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Ambiente