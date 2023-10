Almawave, a SisTer il bando dell'African Information Highway

SisTer (Sistemi Territoriali), società del gruppo Almawave, si è aggiudicata il bando Comesa (Common Market for Eastern and Southern Africa) per potenziare la piattaforma di dati pubblici dell'Africa Information Highway, che l'African Development Bank (AfDB) mette a disposizione di tutti i Paesi africani e delle organizzazioni regionali e subregionali. "Il costante ampliamento della presenza internazionale del gruppo - commenta l'a.d. di Almawave, Valeria Sandei - nasce da una strategia che focalizza competenze e tecnologie verticali distintive. Nel continente africano, sempre più vivace e ricettivo nei confronti dell'innovazione tecnologica, stiamo progressivamente rafforzando il nostro posizionamento, come dimostra questo deal con l'African Development Bank. Il contratto - spiega - riguarda un tema, quello della gestione dei dati e i relativi protocolli, estremamente sensibile e strategico nei percorsi di digital transformation di tutti i Paesi. Ritengo che, in uno scenario globale sempre più 'data driven', potranno determinarsi ulteriori opportunità".