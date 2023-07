Almaviva cresce con due acquisizioni nel settore idrico

Almaviva "annuncia l'acquisizione di B. M. Tecnologie Industriali, società di engineering strumentale a supporto delle water utilities, e di 2f Water Venture, azienda che nel settore del Servizio Idrico Integrato realizza soluzioni innovative nell'individuazione di perdite delle reti idriche". L'operazione - spiega la società - prevede il passaggio al gruppo Almaviva del 60% di B. M. Tecnologie Industriali e del 60% di 2f Water Venture. "Grazie a questa duplice acquisizione Almaviva consolida il proprio offering nel mondo delle water utilities, completando la catena del valore e offrendo così soluzioni end-to-end col pieno controllo dell'intera filiera", commenta Antonio Amati, direttore generale divisione IT di Almaviva: "Presidiamo il mercato con esperienza, competenze uniche e un ecosistema di tecnologie digitali innovative e sempre più complete, tutte made in Italy. ;Attraverso la leva digitale, Almaviva è impegnata a creare valore condiviso, che diventa valore sociale per le persone, economico per clienti e stakeholder, ambientale per l'ecosistema". "La nostra piattaforma digitale Smart Water Management di SisTer e le nostre soluzioni di Intelligenza artificiale - dice Valeria Sandei, a.d. di Almawave - si combinano perfettamente con i sistemi delle due società acquisite. L'integrazione tra Almaviva, Almawave, B.M. e 2f ci permetterà di ampliare il posizionamento sul mercato della gestione delle reti idriche, beneficiando delle complementarità di business".