Allianz esce da Ania, disdetta dal 1 gennaio

Allianz vuole uscire da Ania e ha inviato la lettera di disdetta che avrà effetto dal 1 gennaio 2026. Lo ha confermato il direttore generale Maurizio Devescovi incontrando i sindacati. "L'azienda ha risposto con un no comment alla richiesta delle motivazioni, precisando che tale scelta non riguarda le relazioni sindacali" scrivono in una nota i sindacati che hanno chiesto un ulteriore incontro ai vertici.

"Desideriamo esprimere preoccupazione per una scelta che potrebbe avere ripercussioni significative sul quadro del dialogo contrattuale del settore assicurativo italiano - aggiungono i sindacati - Riteniamo che la presenza di un attore di primo piano come Allianz all'interno dell'Associazione sia un valore aggiunto per tutto il sistema, in quanto contribuisce a una rappresentanza più completa e a un confronto più ampio e rappresentativo. Per questo motivo, confidiamo in un ripensamento da parte di Allianz, affinché si possa continuare a collaborare all'interno del contesto associativo per il bene comune del comparto, dei suoi lavoratori e della clientela".