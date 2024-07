Alle 12 al via il bonus colonnine domestiche

Al via dalle 12 di oggi le prenotazioni per il bonus colonnine destinato ai chi vuole installare una ricarica elettrica presso la propria abitazione. La prenotazione tramite l'apposita piattaforma informatica, il "Bonus colonnine domestiche", per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici (come colonnine o wall box) da parte di persone fisiche e condomìni. L'accesso alla piattaforma può essere effettuato tramite Spid, Carta d'identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). Sul sito del ministero delle Imprese e del made in Italy sono disponibili le risposte ai quesiti più frequenti. Per maggiori chiarimenti e informazioni, inoltre, è possibile contattare Invitalia, che gestisce la misura per conto del Mimit