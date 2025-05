Allarme per l'industria automobilistica europea: Cina supera Europa e USA nel 2025

"Il destino dell'industria automobilistica europea si gioca quest'anno". A lanciare il nuovo allarme sono il presidente di Stellantis John Elkann e l'amministratore delegato di Renault Luca De Meo in un'intervista a Le Figaro.

"Quest'anno per la prima volta la Cina produrrà più dell'Europa e degli Stati Uniti messi insieme. Il 2025 è un momento cruciale", dice Elkann. "Il livello attuale del mercato è un disastro, c'è in gioco una questione strategica anche per gli Stati, il settore rappresenta 400 miliardi di entrate fiscali in Europa", sottolinea De Meo.