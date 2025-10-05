Allarme Consumatori, con dazi rincari pasta anche in Italia

Allarme pasta: il possibile arrivo dei dazi per l'esportazioni verso gli Usa rischia di trasformarsi in rincari anche nel nostro Paese, perché i produttori punterebbero a recuperare parte dei guadagni persi. Ad affermarlo è Assoutenti che, sulla notizia di nuovi dazi al 107% in arrivo sulla pasta italiana, ha fatto una breve indagine sul prezzo praticato nel nostro Paese: in media per un chilo di pasta si pagano 1,84 euro, con un rincaro che dal 2021 è stato già del 24,2%.

Prendendo in esame le principali città italiane - emerge dall'analisi di Assoutenti realizzata sulla base dei dati del ministero delle Imprese e del Made in Italy - oggi un chilo di pasta di semola di grano duro varia da una media di 2,15 euro di Pescara a una media di 1,33 euro di Palermo. Listini sopra i 2 euro/kg anche ad Ancona (2,08 euro), Cagliari (2,05 euro) e Firenze (2,03 euro). Roma è più costosa di Milano: un chilo di pasta si attesta in media a 1,97 euro/kg, contro 1,79 euro/kg di Milano.

In base ai dati Istat - rileva Assoutenti - "rispetto a settembre 2021 oggi un chilogrammo di pasta costa in media in Italia il 24,2% in più. La guerra in Ucraina, la crisi delle materie prime unitamente al caro-energia ha portato al rialzo i costi di tale prodotto simbolo del nostro Paese. E i pericoli per i consumatori non sono finiti".

"Una eventuale imposizione di dazi al 107% sulla pasta italiana rischia di determinare nuovi rincari anche sul nostro territorio - avverte il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso - Le esportazioni verso gli Usa crollerebbero portando a perdite per i produttori che, per recuperare i minori guadagni sul mercato Usa, potrebbero rialzare i listini al dettaglio sul mercato interno, con danni economici evidenti per le famiglie italiane".