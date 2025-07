Allarme Cisl, troppo caldo nelle fabbriche in Fvg

La Fim Cisl del Friuli Venezia Giulia ha lanciato l'allarme: troppo caldo nelle fabbriche della metalmeccanica. Secondo il sindacato "servono urgentemente interventi strutturali, anche attraverso appositi stanziamenti della Regione, per incentivare il contenimento di una condizione che, ogni anno, diventa sempre più insostenibile".

Nelle ultime due settimane, la temperatura all'interno dei luoghi di lavoro è aumentata in modo considerevole, rendendo estremamente duro lo svolgimento delle attività, riporta il sindacato. "Nelle fabbriche - si legge in una nota della Fim Cisl Fvg- i nostri delegati sindacali stanno condividendo con le aziende alcune azioni migliorative, tra cui, ad esempio, la modifica degli orari di lavoro per evitare di lavorare nelle ore più calde, pause aggiuntive volte al recupero fisico e accesso ad ambienti rinfrescati, fornitura di apparecchiature volte a refrigerare gli ambienti e le linee di lavoro, fornitura di acqua gratuita".

"Purtroppo, però, - commenta il segretario generale della Fim Cisl, Pasquale Stasio - non tutte le aziende hanno la stessa sensibilità e non sempre si riescono a condividere protocolli aziendali volti a gestire l'emergenza. Dove le relazioni industriali sono più consolidate e c'è stato un forte pressing da parte del sindacato, alcune soluzioni sono state trovate, ma nelle piccole realtà è più difficile, e dove il sindacato non è presente i lavoratori sono lasciati a se stessi, mentre andrebbero tutelati".

"Ricordiamo che i datori di lavoro hanno l'obbligo e la responsabilità di garantire la salute dei lavoratori - conclude la denuncia del sindacato - con le previsioni diramate dall'Arpa Fvg per i prossimi giorni, sarà fondamentale adottare soluzioni per contenere i rischi per la salute. Non basta più adottare soluzioni tampone e rincorrere l'emergenza: è fondamentale lavorare in sinergia".