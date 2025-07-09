All'Aifi 28 nuove adesioni, sale a 373 il totale dei soci

Il consiglio direttivo dell'associazione italiana del private equity, venture capital e private debt (Aifi) si è riunito per il rendiconto economico e finanziario. Il presidente, Innocenzo Cipolletta, ha sottolineato come l'attività di Aifi abbia portato a "risultati importanti nelle attività istituzionali, di rapporto con il governo e nella crescita della compagine associativa".

Nell'ultimo anno sono infatti entrati a far parte di Aifi 13 nuovi full member e 15 aderenti portando il numero totale degli associati a 373. Nel corso del Consiglio direttivo è stato, inoltre, cooptato Emanuele Levi, nuovo amministratore delegato e direttore generale di Cdp Venture Capital, che prende il posto di Agostino Scornajenchi che ha lasciato la Sgr a maggio di quest'anno.

Subito dopo, si è aperta l'assemblea dei soci Aifi con la relazione annuale del presidente, Innocenzo Cipolletta che ha affermato come il "ruolo del private capital sia ormai richiamato ampiamente nelle strategie comunitarie, anche grazie al buon lavoro svolto dalle associazioni di categoria e dagli operatori di mercato negli ultimi anni, per la sua capacità di mobilitare capitali privati volti a finanziare progetti imprenditoriali".