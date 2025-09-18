Alla Milano Beauty Week l'importanza della prevenzione

Su cinquanta curiosi che hanno chiesto di fare uno screening dermatologico delle macchie del viso durante la Milano Beauty Week, una quindicina avevano delle cheratosi attiniche e tre degli epiteliomi basocellulari. "Le cheratosi attiniche sono delle precancerosi", spiega all'ANSA il presidente di Dermocosm, Antonino Di Pietro, a margine del talk 'Prevenzione, il primo gesto di bellezza' a Palazzo Bovara. "Non è ancora una forma di tumore - chiarisce -, ma potrebbe diventarla con delle alte possibilità". Invece, "gli epiteliomi basocellulari sono dei tumori della pelle che devono essere al più presto asportati. Queste persone, che non sapevano di averli, domani andranno a prenotare la rimozione" e risolvere il problema.

È un piccolo esempio di come un gesto di prevenzione possa cambiare la vita. Ieri ne hanno parlato insieme a Di Pietro anche i rappresentanti di Croce Rossa Milano (Francesco Della Rosa), Commissione Difesa Vista Ets (Francesco Loperfido), Lilt Milano-Monza-Brianza (Ilaria Malvezzi), Ail (Melania Rizzoli) e Fondazione Umberto Veronesi Ets (Chiara Segrè). Gli enti forniranno consulenze e screening nelle specializzazioni di loro competenza all'interno dei tre 'Cubi per la prevenzione' allestiti tra Piazza Duomo e Via Mercanti.

E dell'importanza di prevenire si discuterà ancora al congresso di Dermocosm, previsto per sabato 20 settembre a Palazzo Castiglioni. "Ma si parlerà pure dei rischi che possono esserci con alcune cure di natura estetica - racconta Di Pietro - negli ultimi tempi abbiamo osservato un aumento importante dei danni sulla cute da filler. Sono trattamenti che col tempo possono dare delle fibrosità, delle nodosità che persistono e rappresentano un inestetismo e un danno", un fatto che spesso "vale per materiali di dubbia provenienza acquistati su Internet". Inoltre, "stiamo cominciando a osservare e monitorare gli effetti che possono esserci dopo l'uso della tossina botulinica", rilevando "situazioni di allarme". Così, una pelle che magari era sana e si vuole solo migliorare, rischia di ammalarsi per via di un ritocco.

Non solo. Faro anche su "un altro fenomeno che si sta diffondendo molto - avverte -. È la scabbia, una malattia causata da un acaro che può cadere sulla pelle e si trasmette da persona malata a persona sana, ma anche attraverso indumenti o lenzuola. Questo acaro entra nella pelle e causa un prurito che classicamente è notturno. Dunque se compare prurito, soprattutto di notte, e ci svegliamo per grattarci, bisogna farsi vedere dal dermatologo, altrimenti si potrebbero contagiare i familiari e gli amici".

La prevenzione nasce anche dall'attenzione nei comportamenti di tutti i giorni. "Stanno aumentando anche le infezioni - conclude Di Pietro -. In particolare, sono molto frequenti nei giovani che si passano i trucchi, con un aumento delle infezioni delle palpebre, delle ciglia. I ragazzi e le ragazze a volte condividono il pennello, ad esempio, ma così possono trasmettere dei batteri da una pelle che è malata a una sana. Per cui bisogna sempre stare molto attenti all'igiene personale (un consiglio valido pure per la scabbia) e a evitare il più possibile la promiscuità".