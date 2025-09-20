Alla Milano Beauty Week cosmetici e acconciature 'a fin di bene'

"Sono qui per provare nuovi prodotti, certo, ma anche perché così aiuto le donne". Parlando con le tantissime persone in fila davanti a Palazzo Castiglioni stamattina il messaggio è sempre lo stesso. Bello potersi riempire una borsa di cosmetici o provare un'acconciatura diversa dal solito, ma è ancora più bello farlo per una buona causa. Qui, nell'ambito della Milano Beauty Week organizzata da Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence, sono partite 'Beauty Gives Back' e 'Love is in the Hair', due iniziative benefiche che permettono di supportare le attività di 'La forza e il sorriso Onlus'.

"Con 'Beauty Gives Back' - ci spiega Paolo Braguzzi, presidente de 'La forza e il sorriso Onlus' - le persone hanno la possibilità di sperimentare i prodotti (che vengono offerti gratuitamente a noi dalle aziende che ci sostengono) in cambio di una somma che poi viene utilizzata per finanziare i nostri laboratori di bellezza per pazienti in terapia oncologica". Mentre 'Love is in the hair' "permette in parallelo di godere dell'opera di un professionista dei capelli che aiuta ad essere più belli questo sabato", sempre con l'obiettivo di "raccogliere fondi per poter finanziare dei laboratori che danno un momento di sollievo alle persone malate".

L'evento - che sta registrando una grande affluenza - andrà avanti per tutta la giornata di sabato 20 settembre e quella di domenica 21. Diversi gli stand presenti nelle stanze del palazzo, mentre un corridoio è dedicato alle attività dei parrucchieri. "Ho preso dei prodotti della mia marca preferita", racconta una signora con la borsa piena. "Io sono a Milano per far visita a mia figlia, stiamo vedendo cosa c'è di nuovo ed è anche un modo per stare insieme", rivela un'altra. Ma c'è anche chi è qui in avanscoperta. "Vogliamo aprire un nostro negozio di cosmetici - raccontano due donne in coda - quindi siamo venute per scoprire le tendenze del momento".