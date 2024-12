Alla Borsa di Tokyo apertura in ribasso (-0,45%)

La Borsa di Tokyo avvia la seduta in calo, appesantita dalla correzione del mercato azionario Usa, con gli investitori che attendono le indicazioni della Fed e i dati sul commercio in Giappone. In apertura l'indice di riferimento Nikkei cede lo 0,45% a quota 39,187.73, con una perdita di 176 punti. Sul fronte valutario lo yen è stabile sul dollaro, a 153,60, sulle aspettative di un nulla di fatto nella riunione di giovedì della Bank of Japan (BoJ), e sull'euro a 161,20.