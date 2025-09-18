Alla Beauty Week il profumiere che associa gli odori alla musica

Un corridoio per sentire diverse essenze a base di iris, dalle più dolci alle più affumicate. E una stanza dove sono raccolti gli odori di un bosco. Si trovano a Palazzo Bovara, che per la Milano Beauty Week si è trasformato nel regno dei profumi. Tra le attività, pure dei laboratori particolari, in cui odori e musica sono stati associati l'uno all'altro.

"Un laboratorio olfattivo è un modo per portare gli appassionati del settore nel nostro mondo - racconta all'ANSA Alessandro Olmo, profumiere -. Ho organizzato il mio cercando di usare le mie esperienze in modo da coinvolgere la gente usando la profumeria come forma di comunicazione".

Secondo l'esperto, la musica classica, con il suo sviluppo formale, richiama il bergamotto, la fresia, il muschio. Il pop l'artemisia, l'incenso, il legno di sandalo, che evidentemente ricordano i "ritmi semplici e coinvolgenti". "L'odore e la musica sono simili - spiega - entrambi sono impalpabili ma suscitano dei sentimenti e comunicano ai nostri sensi".

Tocca chiedergli, allora, quale sia l'odore della trap. "Io la vedrei un po' come un'evoluzione di quella che ho rappresentato come hip hop - riflette un attimo Olmo - se vogliamo, con una chiave più sintetica e più intensa. Io ci metterei delle note affumicate, spingerei su note di testa più metalliche, perché usano tanto il vocoder, uno strumento sintetico che riadatta la voce secondo il tono musicale di background. Note di spezie fredde, metalliche, agrumi, coadiuvate da un bel cuore floreale, fiori trasparenti e di fondo delle ambre secche, legni".

E, invece, il Festival di Sanremo? "Beh, io lo inquadrerei in un contesto pop - ride il profumiere -. Durante il laboratorio ho presentato un accordo con foglia di fico e sandalo, abbastanza diffuso oggi come oggi. Ma, perché no, si può fare una creazione più gourmand, con qualcosa di vaniglia, caramello, di mainstream diremmo". Non possono mancare i fiori di Sanremo, però. "Certo, un bouquet floreale, fiori bianchi, fiori d'arancio - conclude -. Anche se il Festival cade a febbraio, quindi forse è più stagione di mimosa".

Nel corso della settimana si potranno fare pure passeggiate olfattive tra le boutique di profumeria del centro città e tour guidati tra vicoli, palazzi, luoghi antichi e moderni della città di Milano, realizzati da Accademia del Profumo con ConfGuide-Gitec e Symrise. Senza dimenticare l'appuntamento di domenica, ovvero la premiazione di Accademia del Profumo delle migliori fragranze dell'anno al Teatro alla Scala.