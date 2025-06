AliExpress sotto accusa: violata la legge europea sui servizi digitali

A seguito di un'indagine approfondita aperta il 14 marzo 2024, la Commissione europea ha ritenuto in via preliminare che il colosso cinese dell'e-commerce AliExpress abbia violato l'obbligo previsto dalla legge europea sui servizi digitali (Dsa) di valutare e mitigare i rischi legati alla diffusione di prodotti illegali. Lo comunica la Commissione in una nota. L'esecutivo Ue ha anche accettato e reso vincolanti una serie di impegni proposti da AliExpress per risolvere una serie di problemi, come la trasparenza della piattaforma sulla pubblicità e i sistemi di raccomandazione.