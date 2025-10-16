Al via TXT Public Sector, hub per digitalizzazione della PA

TXT Group lancia TXT Public Sector, un nuovo hub tecnologico attivo nel campo della digitalizzazione della pubblica amministrazione, per supportare gli enti pubblici nel processo di transizione digitale. La cabina di regia del progetto, spiega una nota, è affidata a un polo di competenze guidato da Raffaele Primo, managing director TXT Public Sector, che avrà il compito di garantire la visione e la sinergia necessarie a presentare le differenti realtà del gruppo. TXT Public Sector è stato presentato a ComoLake 2025.

"Il mercato del settore pubblico genera oggi più di 100 milioni di ricavi. Si tratta di un mercato che ha delle particolarità e per questo si è reso necessario creare uno strumento di coordinamento delle attività", ha detto all'ANSA Raffaele Primo, managing director TXT Public Sector, a margine di Como Lake. "Il percorso di crescita - ha aggiunto - acquisterà ulteriore slancio beneficiando del supporto che il Gruppo TXT è in grado di fornire a questo polo di competenze. Dobbiamo essere bravi a creare le sinergie necessarie per favorire il continuo sviluppo della nostra offerta, fondamentale per proporre soluzioni che rispondano a 360 gradi alla necessità di modernizzazione del comparto pubblico".

"La nascita di TXT Public Sector è stata fortemente voluta all'interno del Gruppo per presidiare in modo strutturato il mercato dei servizi dedicati alla Pubblica Amministrazione", ha dichiarato Daniele Misani, ceo di TXT Group. "Era importante per noi - ha continuato - iniziare a presentare sotto un'unica identità chiara e riconoscibile le competenze delle nostre società che, pur offrendo soluzioni complementari, restando indipendenti".