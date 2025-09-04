Giovedì 4 Settembre 2025

Raffaele Bonanni
Al via stasera alle 21 lo sciopero dei treni
4 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
  Al via stasera alle 21 lo sciopero dei treni

Agitazione dei sindacati di base fino a domani alle 18

Treni a rischio ritardi o cancellazioni da stasera e per gran parte della giornata di domani a causa di uno sciopero nazionale nel settore ferroviario. Lo stop inizierà alle 21 di oggi 4 settembre e terminerà alle 18 di venerdì 5, e riguarderà sia il trasporto passeggeri sia il trasporto merci.

Lo sciopero è stato indetto dal Sindacato generale di base (Sgb) e dall'assemblea nazionale dei macchinisti e del personale di bordo. Trenitalia e Italo garantiranno il regolare funzionamento di alcuni treni a media e lunga percorrenza, il cui elenco è pubblicato sui rispettivi siti internet.

In particolare, per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00. I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero fino all'ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce e fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali.

Si è invece da poco concluso a Roma lo sciopero dell'Atac, programmato oggi dalle 8.30 alle 12.30.

