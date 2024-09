Al via social card Dedicata a Te a sostegno redditi bassi

Torna da oggi la social card 'Dedicata a Te' a sostegno delle famiglie con un Isee inferiore ai 15 mila euro. La carta dovrà essere ritirata alle Poste ma solo dopo aver ricevuto la comunicazione del comune di residenza. La carta del valore di 500 euro potrà essere utilizzata per alimentari, carburante o abbonamenti per i mezzi pubblici. La carta verrà automaticamente ricaricata per chi l'aveva già e ha mantenuto i requisiti. A copertura della misura il governo ha impegnato 600milioni di euro. Il primo acquisto con la Carta deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024 e l'importo totale assegnato deve essere interamente utilizzato entro il 28 febbraio 2025.