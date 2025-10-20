Al via primo incontro tra ad Stellantis Filosa e sindacati

E' iniziato al Centro Stile Fiat di Torino l'incontro tra l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, e i sindacati metalmeccanici. E' il primo dell'era Filosa, iniziata il 23 giugno scorso.

Al fianco di Filosa il nuovo capo Europa Emanuele Cappellano, i responsabili delle Risorse Umane mondiale Xavier Chereau e per l'Italia Giuseppe Manca. A guidare le delegazioni sindacali i segretari generali della Fiom Michele de Palma, della Fim Ferdinando Uliano, della Uilm Rocco Palombella, della Fismic Confsal Roberto Di Maulo, della Ugl metalmeccanici Antonio Spera e dell'Associazione Quadri Fiat Giovanni Serra. Presenti anche i responsabili del settore automotive.

"E' indispensabile costruire relazioni sindacali solide e costruttive - spiega Uliano - per affrontare le gravi difficoltà del gruppo e del settore. L'obiettivo deve essere garantire a ogni sito produttivo una prospettiva industriale e occupazionale certa, senza chiusure o licenziamenti, orientando la transizione tecnologica verso soluzioni concrete, condivise e socialmente sostenibili. È necessario rafforzare e migliorare il piano di investimenti presentato il 17 dicembre 2024, per invertire il crollo dei volumi stimato intorno le 300 mila unità".