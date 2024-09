Al via polo logistico Kuehne+Nagel a Mantova con 700 nuovi posti

Kuehne+Nagel ha inaugurato a Mantova il più grande polo logistico mai realizzato per adidas in Italia, con un investimento di 350 milioni di euro e la creazione di oltre 700 nuovi posti di lavoro. Il centro logistico serve un'area geografica di 19 Paesi dell'Europa meridionale e orientale e si avvale di tecnologie digitali all'avanguardia. Il centro, esteso su una superficie coperta di 130 mila mq, è dotato di 20 km di nastri trasportatori e di un sistema a shuttle che gestisce 25 corsie di stoccaggio con una capacità di 440 mila unità. Attraverso questi sistemi, il polo è in grado di processare fino a 500 mila unità al giorno, tramite tutti i canali di vendita al dettaglio, dai colli singoli dell'e-commerce fino agli ordini all'ingrosso per la grande distribuzione. Kuehne+Nagel è in grado tramite l'ntegrazione di dati e algoritmi predittivi di anticipare i momenti di massima richiesta e adattare i flussi di lavoro. Il polo guarda anche alla sostenibiità, utilizzando esclusivamente energia rinnovabile e essendo certificato Leed Gold. È dotato di un sistema di illuminazione a LED, di sensori di luce diurna e di movimento, e di un impianto fotovoltaico in grado di generare 13.555 MWh l'anno. L'impatto ambientale è costantemente monitorato. La scelta di Mantova come sede di questo progetto è stata determinata dalla sua posizione strategica con ottimi collegamenti stradali e ferroviari, che facilitano l'integrazione con i fornitori dell'ultimo miglio e riducono i costi operativi e le emissioni di CO2. "L'inaugurazione di questo nuovo polo logistico rappresenta un traguardo fondamentale non solo per Mantova e la Lombardia, ma per l'intero sistema produttivo nazionale", ha dichiarato Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy. "Un investimento di tale portata - ha proseguito -, realizzato in tempi così rapidi, è la testimonianza tangibile di una collaborazione sinergica tra tutti i livelli istituzionali, a conferma della capacità del nostro Paese di attrarre e valorizzare investimenti strategici". La nuova infrastruttura, "all'avanguardia dal punto di vista tecnologico e architettonico, si inserisce in un settore, quello della logistica, che rappresenta un asset imprescindibile per la nostra economia, contribuendo in modo significativo alla crescita del Pil e all'occupazione", ha proseguito.