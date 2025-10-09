Al via partnership Alleanza-Banca Generali nell'insurbanking

Al via la partnership tra Alleanza Assicurazioni e Banca Generali nell'insurbanking, strategia di crescita che integra servizi bancari e assicurativi, intesa che consente a Generali di rafforzare la propria presenza nei servizi assicurativi e bancari. L'iniziativa, spiega una nota, innova il modello di relazione con la clientela di Alleanza attraverso l'offerta integrata di prodotti bancari e assicurativi.

La partnership consentirà alla rete di Alleanza, che conta circa 10.000 consulenti altamente qualificati di cui 2.700 abilitati all'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari, di affiancare sempre più le famiglie nella protezione dei rischi, nella gestione consapevole dei risparmi e nella diversificazione degli investimenti, attraverso soluzioni personalizzate da oggi abbinate ai servizi bancari di Banca Generali per la gestione della liquidità e del conto titoli.

L'offerta di Generali viene arricchita da strumenti per la gestione efficiente dei flussi finanziari e l'allocazione personalizzata degli investimenti delle famiglie: il conto corrente 'Conto Unico' e 'Stile Unico', la nuova polizza multiramo a alto contenuto finanziario. Allo stesso modo per Banca Generali si aprono nuovi orizzonti di crescita e redditività, potendo contare, da una parte, sull'unicità della Rete distributiva di Alleanza e dei suoi 1,9 milioni di clienti per lo sviluppo nel segmento affluent, e dall'altra sul rafforzamento delle opportunità come gestore dei fondi sottostanti alle nuove polizze multiramo.

"Si apre una nuova fase di sviluppo per la banca che, grazie al grande lavoro a stretto contatto col gruppo e con Alleanza, ha l'opportunità di avvicinare la qualità dei nostri prodotti bancari e la grande esperienza maturata nella selezione e nella gestione degli investimenti ad una nuova larga base di clientela", ha commentato Gian Maria Mossa, amministratore delegato di Banca Generali.