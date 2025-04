Al via la Paper Week: eventi in tutta Italia per il riciclo di carta e cartone

Prende il via il 7 aprile la 'Paper Week' (settimana dell carta), la campagna di formazione e informazione dedicata alla raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone, giunta alla V edizione, e organizzata da Comieco, il consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi di cellulosici, in collaborazione con Federazione carta e grafica e Unirima, e con il patrocinio di Anci, ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e Utilitalia. Lo rende noto Comieco con un comunicato.

Un'opportunità per sensibilizzare grandi e piccoli sull'importanza di una corretta gestione dei materiali cellulosici che vedrà centinaia di eventi sparsi su tutto il territorio nazionale e in particolare a Lucca, scelta come capitale del riciclo della carta e del cartone 2025.

Sono 15mila gli studenti già in lista per partecipare a Riciclo Aperto, l'open day delle imprese cartarie in Italia (dall'8 all'11 aprile), e un obiettivo dichiarato: superare il record di 60mila partecipanti, raggiunto lo scorso anno. 120 gli impianti coinvolti tra quelli per la gestione dei rifiuti, cartiere, cartotecniche e musei della carta per mostrare tutti i segreti del processo che sa dare nuova vita alla carta.

"Se oggi gli italiani sono i campioni d'Europa nella raccolta di carta e cartone, con una percentuale di riciclo degli imballaggi superiore al 90%, è anche perché attorno alla differenziata è nato un forte movimento dal basso" sottolinea il direttore generale di Comieco, Carlo Montalbetti.

Per gli amanti delle classifiche, il gradino più alto del podio per il numero di appuntamenti in calendario è occupato dalla Sicilia, con 26 mentre tra le iniziative più curiose, l'attivazione di laboratori presso le carceri coinvolgendo detenuti e personale penitenziario.