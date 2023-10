Al via la mostra su Henkel per i 90 anni in Italia

Un vero e proprio viaggio nel tempo, con un percorso interattivo ed esperienziale fatto di immagini, oggetti e aneddoti. Henkel festeggia i primi 90 anni in Italia aprendo al pubblico una mostra intitolata "90 volte Henkel: la rivoluzione quotidiana", che dal 5 all'8 ottobre racconta la storia dell'azienda e dei diversi marchi, all'interno degli spazi di Fondazione Riccardo Catella a Milano. Partendo da una lettera del 1893 in cui il fondatore Fritz Henkel scrive di avere spedito le "prime 100 casse del detersivo per bucato Bleich-Soda in Italia", l'esposizione mostra l'evoluzione dei prodotti che nei decenni sono passati dalle case di molti: dalla colla ai detersivi, alle colorazioni per capelli. La storia italiana di Henkel, che comincia nel 1933 a Lomazzo (Como), quando fu costituita come Società Italiana Persil, viene ripercorsa nella mostra attraverso la riproduzione di una piccola città, con i diversi negozi che si diramano dalla piazza principale. La lavanderia ricostruisce l'evoluzione del bucato e della pulizia della casa, mentre il beauty club racconta la trasformazione dei prodotti per capelli, guardando alle acconciature e ai diversi stili come espressione di sé e del proprio tempo. L'officina, poi, approfondisce il fai-da-te e l'innovazione degli adesivi destinati alla produzione industriali di automobili, smartphone, confezioni per alimenti e rotoli di carta igienica. La cartoleria, infine, espone i prodotti per la creatività, e l'atelier mostra un abito disegnato da Leonardo Persico e indossato dalla drag queen Elecktra Bionic durante il Milano Pride 2023. La mostra, inoltre, dedica spazio anche ai linguaggi e i modi di comunicare che i marchi Henkel hanno contribuito a formare e diffondere in Italia. I visitatori, infatti, possono divertirsi a ritrovare alcuni dei protagonisti delle più famose campagne pubblicitarie, da Franco Cerri, "uomo in ammollo" di Bio Presto, all'eroe mascherato Mister X di Dixan, fino a Ferruccio Amendola, storico testimonial di Vernel, e l'"uomo appeso a testa in giù" di Loctite Super Attak.