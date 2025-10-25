Sabato 25 Ottobre 2025

Bruno Vespa
La prudenza di Meloni
25 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Al via la manifestazione della Cgil, 'Democrazia al lavoro'

Tra gli interventi anche Ranucci. Conclude Landini

Al via la manifestazione nazionale della Cgil a Roma sotto lo slogan "Democrazia al lavoro", per chiedere l'aumento di salari e pensioni, maggiori investimenti nella sanità e nella scuola, una vera riforma fiscale, per dire no alla precarietà e al riarmo. Il corteo parte da piazza della Repubblica, diretto a piazza San Giovanni, dove sono previsti diversi interventi tra cui anche quello del giornalista Sigfrido Ranucci. A chiudere dal palco il segretario generale dell'Ituc (la Confederazione sindacale internazionale), Luc Triangle, e poi il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che prenderà la parola per le conclusioni.

Per la Cgil "la strada intrapresa dal governo peggiorerà le condizioni di vita e di lavoro della stragrande maggioranza delle persone, colpendo lavoratori, pensionati, giovani, donne".

