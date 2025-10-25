Al via la manifestazione della Cgil, 'Democrazia al lavoro'

Al via la manifestazione nazionale della Cgil a Roma sotto lo slogan "Democrazia al lavoro", per chiedere l'aumento di salari e pensioni, maggiori investimenti nella sanità e nella scuola, una vera riforma fiscale, per dire no alla precarietà e al riarmo. Il corteo parte da piazza della Repubblica, diretto a piazza San Giovanni, dove sono previsti diversi interventi tra cui anche quello del giornalista Sigfrido Ranucci. A chiudere dal palco il segretario generale dell'Ituc (la Confederazione sindacale internazionale), Luc Triangle, e poi il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che prenderà la parola per le conclusioni.

Per la Cgil "la strada intrapresa dal governo peggiorerà le condizioni di vita e di lavoro della stragrande maggioranza delle persone, colpendo lavoratori, pensionati, giovani, donne".