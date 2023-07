Al via la cabina di regia al Mimit sul caro-voli

Al via la commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi sul caro-voli, alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a cui partecipano le associazioni di categoria del comparto. Alla riunione, che si tiene al Mimit, partecipano anche il Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, e il sottosegretario Massimo Bitonci, oltre ad alcuni tecnici del ministero dei Trasporti, secondo quanto si apprende da una nota del Mimit. Il garante dei prezzi nell'ultimo incontro aveva sollecitato alle principali compagnie aeree spiegazioni sugli aumenti dei prezzi ritenuti "anomali" e dato dieci giorni di tempo per chiarire. I dati diffusi da Istat relativi al mese maggio 2023 hanno fatto registrare rincari medi del 40% su base annua. Al centro delle verifiche, infatti, del Mimit c'è l'andamento dei prezzi dei biglietti alcune tratte che collegano le città di Roma e Milano, con Venezia, Palermo, Catania e Cagliari.