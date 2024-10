Al via in Italia distribuzione energia con sistemi sostenibili

Arriva in Italia la nuova tecnologia di distribuzione dell'energia elettrica con sistemi sostenibili. Siemens e Unareti, società del gruppo A2A, hanno installato il primo quadro in media tensione isolato in gas privo di SF6 (gas fluorurati a effetto serra) in Italia. La sperimentazione consentirà di portare l'elettricità in una zona di Milano utilizzando la tecnologia 'Clean Air', che impiega gas di origine naturale. Attraverso questo progetto pilota Unareti è il primo distributore di energia elettrica italiano a adottare in anticipo di oltre un anno rispetto al target del 1 gennaio 2026 stabilito dal nuovo regolamento europeo 2024/573 un quadro di distribuzione di energia elettrica costituito da componenti naturali dell'aria, più rispettoso dell'ambiente e adatto a tutte le temperature di esercizio. "Con la sperimentazione avviata insieme a Siemens raggiungiamo un nuovo traguardo rispetto all'obiettivo di rendere sempre più efficienti e resilienti le nostre reti di distribuzione", commenta Francesco Gerli, amministratore delegato di Unareti. "Siamo partiti con una prima installazione a Milano - continua - e siamo soddisfatti dell'avvio positivo di questo progetto pilota, che ci permetterà di avere apparecchiature sostenibili per lo sviluppo delle infrastrutture elettriche, che richiedono enormi investimenti nei prossimi anni. Il nostro costante impegno per lo sviluppo e il rafforzamento delle reti, anche grazie all'impiego di nuove tecnologie, ci consente di partecipare concretamente alla creazione di un presente e un futuro elettrificato, a beneficio di cittadini e ambiente". "La tecnologia Siemens è all'avanguardia nella distribuzione sostenibile dell'energia. Siamo orgogliosi di supportare ancora una volta Unareti in questo passo fondamentale della nostra collaborazione", dichiara Marco Rastelli, head of Electrification and Automation di Siemens Smart Infrastructure in Italia.