Al via Biae (Igea), banca interamente dedicata all'ambiente

Al via la Banca Italiana per l'Ambiente e per l'Energia (Biae), la prima banca Italiana interamente dedicata alla sostenibilità ambientale e alla transizione energetica. L'istituto di credito, con presidente Giulio Gallazzi e vicepresidente Mauro Masi, è parte del gruppo Bancario Igea Banca con Ccpogruppo Banca del Fucino.

Biae, spiega una nota, concentrerà la propria attenzione "su settori caratterizzati da una forte domanda di soluzioni finanziarie, spesso poco presidiati dal sistema bancario tradizionale". Tra questi, ad esempio, il segmento degli impianti fotovoltaici di piccola e media dimensione, che rappresenta, ad oggi, uno dei principali canali di crescita per la diffusione di impianti Fer (Fonti Energetiche Rinnovabili) in Italia. "Allo stesso tempo, la Banca si rivolgerà alle Pmi impegnate nel percorso di transizione ecologica ed energetica" rileva l'istituto di credito.

Per Giulio Gallazzi "all'interno del nostro gruppo Bancario abbiamo scelto di dedicare la nostra seconda licenza bancaria a sostegno della transizione energetica e ambientale delle Pmi e degli operatori del settore, con soluzioni mirate, flessibili e integrate".