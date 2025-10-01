Martedì 30 Settembre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Aereo militare cadutoMilitari morti SabaudiaFlotilla newsFemminicidio PaupisiSciopero treni
Acquista il giornale
Ultima oraAl via Biae (Igea), banca interamente dedicata all'ambiente
1 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Al via Biae (Igea), banca interamente dedicata all'ambiente

Al via Biae (Igea), banca interamente dedicata all'ambiente

Presidente Giulio Gallazzi, focus rinnovabili e transizione

Presidente Giulio Gallazzi, focus rinnovabili e transizione

Presidente Giulio Gallazzi, focus rinnovabili e transizione

Al via la Banca Italiana per l'Ambiente e per l'Energia (Biae), la prima banca Italiana interamente dedicata alla sostenibilità ambientale e alla transizione energetica. L'istituto di credito, con presidente Giulio Gallazzi e vicepresidente Mauro Masi, è parte del gruppo Bancario Igea Banca con Ccpogruppo Banca del Fucino.

Biae, spiega una nota, concentrerà la propria attenzione "su settori caratterizzati da una forte domanda di soluzioni finanziarie, spesso poco presidiati dal sistema bancario tradizionale". Tra questi, ad esempio, il segmento degli impianti fotovoltaici di piccola e media dimensione, che rappresenta, ad oggi, uno dei principali canali di crescita per la diffusione di impianti Fer (Fonti Energetiche Rinnovabili) in Italia. "Allo stesso tempo, la Banca si rivolgerà alle Pmi impegnate nel percorso di transizione ecologica ed energetica" rileva l'istituto di credito.

Per Giulio Gallazzi "all'interno del nostro gruppo Bancario abbiamo scelto di dedicare la nostra seconda licenza bancaria a sostegno della transizione energetica e ambientale delle Pmi e degli operatori del settore, con soluzioni mirate, flessibili e integrate".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Ambiente