Al rialzo le stime Sony sugli utili, a 6,1 miliardi di euro

La domanda sostenuta dal comparto dei videogiochi, il settore musicale e i sensori di immagine fanno da sprone ai risultati di Sony, che vede al rialzo le stime sui profitti per l'intero anno fiscale. L'azienda dell'elettronica prevede un utile netto di 980 miliardi di yen, pari a 6,1 miliardi di euro, rispetto ai 925 miliardi inizialmente stimati, mentre il fatturato si dovrebbe assestare intorno ai 12.600 miliardi di yen, in confronto ai 12.310 miliardi di yen, sebbene in leggero calo se raffrontandolo con il 2023. Nel trimestre concluso a giugno Sony ha registrato un risultato netto in rialzo del 6,5% a 231 miliardi di yen e un miglioramento del fatturato a 3.010 miliardi di yen. Buona la performance dell'utile operativo, con una crescita del 10,3% a 279 miliardi di yen tra aprile e giugno.