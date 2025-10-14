Martedì 14 Ottobre 2025

Al Macro una lectio tra cinema ed educazione finanziaria

"Cinema, donne e denaro" è il rapporto al centro di un incontro tenuto ieri sera al Museo Macro di Roma sul tema dell'educazione finanziaria tra le donne. Protagoniste della serata, promossa da Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, sono state Azzurra Rinaldi, economista e Direttrice della School of Gender Economics all'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, autrice di Le signore non parlano di soldi (Rizzoli) e Come chiedere l'aumento (Fabbri Editore), e Cristina Battocletti, scrittrice, critica cinematografica, giornalista del Sole 24 Ore e autrice di Epigenetica (La nave di Teseo), libro vincitore del Premio Flaiano.

Attraverso un format innovativo, una lectio magistralis costruita con clip cinematografiche - da "Gli uomini preferiscono le bionde" a "Sex and the City" - le relatrici hanno proposto ad un pubblico femminile un percorso narrativo emozionale e culturale sull'evoluzione del rapporto tra donne e denaro, tra stereotipi da superare e nuovi modelli di consapevolezza economica.

"Parlare di indipendenza finanziaria significa parlare di libertà, autonomia e scelte consapevoli. Per Fideuram l'educazione finanziaria è una leva fondamentale per l'empowerment femminile e parte integrante della nostra missione", ha detto Barbara Calza, Responsabile Sviluppo e Formazione Reti di Fideuram - Intesa Sanpaolo, che ha introdotto e concluso l'evento.

