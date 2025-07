Al Cnel l'Employment Outlook 2025 dell'Ocse

Appuntamento giovedì 24 luglio al Cnel dalle ore 17 per la presentazione dell'Employment Outlook 2025 dell'Ocse. Il rapporto fornisce una valutazione annuale degli sviluppi principali e delle prospettive del mercato del lavoro nei Paesi membri. L'edizione 2025 esamina le sfide che l'invecchiamento della popolazione pone agli attuali livelli di vita, ai mercati del lavoro e, più in generale, alla coesione sociale. Vengono inoltre analizzate le conseguenze di una forza lavoro sempre più anziana sulla crescita della produttività. Il Rapporto approfondisce anche le politiche per affrontare i cambiamenti demografici.