Il 10 settembre, a partire dalle 16 viene presentato presso la Plenaria Marco Biagi del Cnel il Rapporto annuale sulla Produttività 2025. Il Rapporto è frutto del lavoro svolto dal Comitato Nazionale Produttività, coordinato dal consigliere Carlo Altomonte e istituito dal Cnel in coerenza con la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 20 settembre 2016. Aprirà i lavori il presidente del Cnel Renato Brunetta.
Lunedì 8 Settembre 2025
Al Cnel il Rapporto per la produttività 2025