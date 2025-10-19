Domenica 19 Ottobre 2025

Una manovra per la stabilità

Raffaele Marmo
Una manovra per la stabilità
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
PensioniAttentato RanucciIncidente AsiagoIsraele-HamasSinner AlcarazBtp Valore
Acquista il giornale
Ultima oraAiuti antidelocalizzazione negozi,usato solo 1 milione su 48
19 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Aiuti antidelocalizzazione negozi,usato solo 1 milione su 48

Aiuti antidelocalizzazione negozi,usato solo 1 milione su 48

Ad usufruire della norma attiva dal 2020 solo 38 comuni su 7.400

Ad usufruire della norma attiva dal 2020 solo 38 comuni su 7.400

Ad usufruire della norma attiva dal 2020 solo 38 comuni su 7.400

Sono solo 38 i comuni italiani su una platea potenziale di quasi 7.400 che in quattro anni hanno utilizzato i fondi messi a disposizione contro la delocalizzazione dei negozi. I contributi assegnati sono così poco più di un milione a fronte dei 48 disponibili. A fare i conti il Centro studi enti locali ricordando che la dotazione finanziaria della misura ammontava a 5 milioni di euro nel 2020, 10 milioni nel 2021, 13 milioni di euro nel 2022 e ha toccato i 20 milioni di euro annui a partire dal 2023. Il fondo istituito era stato istituito nel 2019 dal cosiddetto "Decreto Crescita" per finanziare i contributi "anti-desertificazione commerciale" nei comuni con meno di 20mila abitanti.

La misura — chiamata "Fondo per la promozione dell'economia locale dei comuni fino a 20.000 abitanti" — era stata per incentivare la riapertura di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi o l'ampliamento di quelli già attivi nei circa comuni italiani con massimo 20mila residenti. L'agevolazione — tuttora in vigore — prevede l'erogazione, da parte dei comuni interessati, di contributi determinati in rapporto all'ammontare dei tributi comunali dovuti e versati dall'esercente nell'anno precedente alla presentazione della domanda. Il funzionamento stabilisce che i comuni corrispondano i contributi per l'anno della riapertura/ampliamento e per i tre esercizi successivi, per poi essere rimborsati dal ministero dell'Interno sulla base di una rendicontazione annuale.

I comuni potenzialmente interessati da questa misura sono la stragrande maggioranza del totale: 7.385. Eppure, a ricevere fondi nella tornata di riparto riferita al 2023 sono stati soltanto 38 comuni che si sono divisi poco più di 86mila euro. Così come negli anni precedenti, la spesa è stata dunque molto distante dalle attese: nel 2020 sono stati assegnati 458.089 euro, nel 2021 409.020 euro e nel 2022 70.680 euro. A fine 2023 Umbria, Piemonte e Trentino Alto Adige le regioni più virtuose con una spesa rispettiva di 243.028,64 euro, 133.245,56 euro e 106.717 euro. Ultime Basilicata (4.456 euro) e Abruzzo (2.142 euro).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata