Airbnb e Colline Unesco Prosecco, nasce Accademia per gli Host

Una "Accademia per gli host", i proprietari di abitazioni per turisti nel portale di Airbnb, e l'avvio di un progetto chiamato "Narratori della bellezza", per formare i giovani specializzati nel trasferire agli ospiti le informazioni sui siti del patrimonio Unesco. Bollino prestigioso che qualifica anche le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Sono i contenuti dell'accordo sottoscritto oggi, a Venezia, tra l'operatore turistico e l'Associazione per il patrimonio delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Un'intesa che punta a coinvolgere organizzazioni, istituzioni e comunità locali in azioni funzionali alla valorizzazione dei contesti protetti dall'agenzia delle Nazioni Unite. Più nel dettaglio, l'accademia fornirà a chi ambisca a diventare un host un kit di materiali e documentazione specifico e l'assistenza di un formatore personalizzato mentre, rispetto ai 'Narratori della bellezza', è previsto un supporto economico da parte di Airbnb, in modo tale da impegnare anch'essi nei programmi di coinvolgimento di potenziali proprietari di alloggi. Sarà inoltre strutturata una pagina web quale punto di riferimento unico in cui il viaggiatore possa trovare informazioni complete sull'offerta dell'area del Prosecco Superiore. Airbnb ha anche reso noto che sono quintuplicate rispetto al 2022 le notti trascorse dai turisti tra i vigneti. In particolare, nelle località delle Colline del Prosecco gli ospiti aumentati del 35% nel 2023.