Airbag difettosi su Citroen, accolto ricorso Codacons

Il tribunale di Torino ha accolto una azione inibitoria promossa da Codacons, Adusbef e associazione utenti dei servizi televisivi in merito all'adeguatezza della campagna di richiamo di circa 190mila autovetture della Citroen per problemi di airbag. Per decisione dei giudici, la società Groupe Psa Italia dovrà prendere alcuni provvedimenti, fra cui aggiornare le comunicazioni ai proprietari delle auto e mettere a loro disposizione vetture sostitutive o voucher per il car sharing entro sette giorni da una eventuale richiesta.