Aidaf, a Epta il premio Falck miglior azienda familiare 2024

E' un riconoscimento a Epta, gruppo multinazionale specializzato nella refrigerazione commerciale, "nato negli anni cinquanta dal genio e dalla capacità imprenditoriale del fondatore, Luigi Nocivelli", il 'premio Alberto Falck - miglior azienda familiare 2024', assegnato dall'Aidaf - Italian Family Business, l'associazione delle aziende familiari che in Italia rappresenta 300 imprese. Un premio "che riconosce il nostro impegno verso la sostenibilità e l'innovazione, ma anche la forza delle nostre radici familiari", commenta Marco Nocivelli, presidente e a.d. di Epta, vicepresidente di Confindustria, per le Politiche Industriali e il Made in Italy. "Questo premio è il risultato del lavoro di tutta la squadra Epta, che condivide i valori della nostra famiglia e lavora ogni giorno per creare un futuro più inclusivo e sostenibile. Non un punto di arrivo ma un ulteriore incentivo a continuare con determinazione il nostro percorso di crescita, sempre orientati all'eccellenza e all'innovazione". Quelli di Aidaf, commenta la presidente, Cristina Bombassei, sono "riconoscimenti a realtà imprenditoriali familiari di eccellenza che incarnano un modello d'impresa moderna, etica e rigenerativa, capace di creare valore per tutti i suoi stakeholder. Ringrazio il presidente Mattarella che ha riconosciuto nella nostra capacità di fare impresa un modello produttivo che unisce responsabilità, legame con il territorio e tradizione professionale". I riconoscimenti sono stati annunciati nell'ambito del diciannovesimo convegno nazionale dell'Aidaf. Menzioni speciali a Callipo per il miglior passaggio generazionale in partnership con UniCredit Wealth Management, a Davines Group per il miglior percorso di crescita sostenibile con Fsi, a Josè Rallo in veste di amministratrice delegata di Donnafugata come 'ambassador della cultura d'impresa familiare italiana' con Ey Private, il Premio Borsa Italiana è stato conferito a Reply come azienda familiare quotata.