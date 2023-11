Aggiornamento delle fregate Horizon con Sigen (Thales-Elt)

Sigen, consorzio tra Thales e Elettronica, sale "a bordo" delle fregate Horizon per modernizzare il sistema di guerra elettronica. Dopo la firma del contratto tra Occar (Organizzazione Congiunta Europea per la Cooperazione in materia di Armamenti) e Naviris (j.v. tra Fincantieri e Naval Group) per il 'mid-life upgrade' delle quattro unità della classe Horizon in servizio presso le Marine Militari Italiana e Francese, nell'agosto 2023, è stato firmato un sub-contratto tra Sigen e Naviris. Questo rappresenta "la continuazione di quanto già avviato con successo nei programmi Horizon e Fremm e consolida il rapporto di collaborazione tra le due aziende per la fornitura di sistemi 'Ew' all'avanguardia, con contributi equilibrati da parte di entrambe le aziende". Il contratto - come ha commentato Domitilla Benigni, CEO e COO di Elettronica - "ha una valenza duplice e significativa per la nostra azienda: da un lato, consolidiamo la nostra presenza di eccellenza nell'Ew a bordo di unità navali per le Marine Italiana e Francese, e, allo stesso tempo, consolidiamo la lunga e proficua collaborazione con Thales. Entrambi gli aspetti consolidano il convinto contributo di Elt Group verso la Difesa europea". "Siamo molto orgogliosi - ha dichiarato Philippe Duhamel, Executive Vice-President 'Defence Mission Systems' di Thales - di rafforzare la nostra collaborazione e partnership con Elt Group attraverso la fornitura del nostro esclusivo sistema di guerra elettronica (Ew) per la Marina Italiana e quella Francese, considerando i nuovi rischi e le minacce dello spettro elettromagnetico".