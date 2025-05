Agenzia delle Entrate: nuovo blocco dei servizi telematici causa disagi

"Ennesimo blocco del sito dell'Agenzia delle Entrate", gestito da Sogei, che "da questa mattina presenta gravi malfunzionamenti che non permettono l'utilizzo dei servizi telematici fondamentali per l'invio delle dichiarazioni fiscali". Lo denuncia l'Anc, Associazione nazionale commercialisti, definendo lo stallo "intollerabile", mentre sui social si moltiplicano le proteste dei professionisti, che mostrano foto del portale in tilt, episodio già accaduto il 16 maggio scorso.