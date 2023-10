Agenzia delle Entrate, niente atti a agosto e dicembre

Salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal primo al 31 agosto e dal primo al 31 dicembre è sospeso l'invio degli atti dell'Agenzia delle Entrate, in particolare le comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati e di quelli formali, nonché le comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata. Ciò è previsto dal nuovo decreto legislativo sugli adempimenti fiscali, come si legge in una bozza che sarà oggi all'esame del Consiglio dei Ministri.