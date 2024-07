Agenzia del Demanio, nel 2023 un miliardo di investimenti

Nel 2023 l'Agenzia del Demanio ha avviato interventi sul patrimonio dello Stato per un miliardo di euro, tra risorse proprie e di altre amministrazioni, e conseguito 70 milioni di risparmi in locazioni passive, quanto cioè le pubbliche amministrazioni pagano ai privati per l'affitto di sedi non di proprietà dello Stato. I tagli dei costi dal 2027 raggiungeranno i 147 milioni di euro annui. È quanto emerge dal Rapporto 2024 'L'Italia e i suoi beni. Creare valore con gli immobili dello Stato', presentato oggi a Palazzo Montecitorio. Nel complesso l'Agenzia del Demanio gestisce 44 mila immobili, per un valore di 62,8 miliardi di euro.