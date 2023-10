Agenda 2030, 'un gap di 125 milioni di tonnellate di Co2'

Le emissioni di CO2 in Italia nel corso del 2022 sono calate di un solo punto percentuale rispetto al 2019, escludendo la parentesi pandemica, portando le riduzioni totali ad appena il 30% dal 2005. Secondo la ricerca Zero Carbon Policy Agenda 2023, realizzata dall'Energy&Strategy della School of Management del Politecnico di Milano, "il gap da colmare (per raggiungere l'obiettivo del 55% di emissioni in meno entro il 2030, ndr) resta quindi enorme, pari a 125 milioni di tonnellate di CO2 equivalente". Per raggiungere l'obiettivo, bisognerebbe procedere con una diminuzione delle emissioni di quasi il 4% l'anno, cioè ben 8 volte ciò che è stato fatto nell'ultimo trentennio. I settori che dovrebbero contribuire maggiormente sono i trasporti e l'edilizia residenziale, commerciale e dei servizi pubblici, i comparti più lontani in termini assoluti dai target al 2030. Tuttavia, c'è anche qualche virtuosismo: l'industria e la gestione dei rifiuti, dove il nostro Paese eccelle, sono i più vicini al raggiungimento degli obiettivi.