Aerospazio, Leonardo firma accordo con la veneta IsoPlast

Isoclima, azienda veneta con sede a Este (Padova), è la prima impresa italiana a sottoscrivere un accordo di collaborazione nell'ambito del progetto "Crescere Insieme" con la Divisione Elicotteri di Leonardo. L'intesa è stata sancita stamani a Venezia, alla presenza del presidente del Veneto, Luca Zaia, il direttore Divisione Elicotteri, Gian Piero Cutillo, e la Ceo di Isoclima, Liviana Forza.

L'accordo riguarda lo sviluppo e la fornitura di sistemi trasparenti ad alta prestazione destinati a due delle principali piattaforme elicotteristiche di Leonardo: un parabrezza in policarbonato per le configurazioni basiche e un altro estremamente sofisticato in vetro riscaldato, per mezzi impiegati in missioni in condizioni estreme, come la ricerca e il soccorso.

"Sono orgoglioso di questo momento - ha dichiarato Zaia -: è un traguardo altamente simbolico ma anche un punto di partenza strategico, la tappa di un percorso destinato a proseguire con il coinvolgimento sempre più largo di altre realtà venete. La Regione e il Distretto aerospaziale hanno avuto un ruolo fondamentale nel mettere in contatto le opportunità offerte dal progetto con le eccellenze imprenditoriali del territorio. Faro di tutto questo impegno - ha proseguito - è stato il sostegno agli investimenti indispensabili affinché le aziende venete siano sempre più meritatamente protagoniste di un settore in continua crescita come l'aerospazio".

Per Cutillo "questo importante momento non è un punto di arrivo, ma l'inizio di un percorso che nei prossimi mesi vedrà altre imprese entrare in una filiera nazionale del volo verticale". Gli ha fatto eco Forza: "Questo accordo riflette una visione condivisa di eccellenza e innovazione. Attraverso quest'iniziativa, insieme rafforziamo la filiera industriale e favoriamo la crescita di un polo di eccellenza che proietta il nostro territorio e l'Italia ai vertici dell'innovazione aerospaziale".