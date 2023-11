Aerospace & Defense Meetings, focus sulla space economy

Oggi ha preso il via la nona edizione di Aerospace & Defense Meetings, l'unica business convention internazionale per l'industria aerospaziale in Italia che si svolgerà a Torino fino al 30 novembre. Per la prima volta, presso l'Oval Lingotto, si riuniscono i maggiori player mondiali dell'economia lunare: Asi, Esa, Nasa, Thales Alenia Space, Blue Origin, ospiti del Lunar Economy Summit che chiuderà la business convention. Secondo le stime attuali, il valore dell'intera Space Economy nel mondo ammonta a circa 480 miliardi di dollari, con previsioni di crescita fino a un trilione di dollari entro il 2040. Nel prossimo futuro, il Piemonte guiderà le aziende europee nello sviluppo del Lunar Gateway e svolgerà un ruolo centrale in molti programmi, tra cui la missione Artemis che riporterà gli astronauti sulla Luna nel 2024 Durante i tre giorni di business, oltre 1.400 partecipanti, 400 espositori - tra cui 25 start up - provenienti da più di 30 Paesi, si incontreranno all'Oval Lingotto. Oltre al supporter industriale Leonardo, i partner industriali Thales Alenia Space, Avio Aero, Collins Aerospace e Altec, sono a Torino alla ricerca di fornitori e soluzioni innovative, con più di 280 buyer. L'evento, voluto e sostenuto da Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino, è organizzato dalla società internazionale specializzata in business convention abe-Bci Aerospace, in collaborazione con Ceipiemonte e Ice Agenzia.